АРХИВ АКЦИЙ

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Новогодний автоответчик DFM
Новогодний автоответчик DFM

С 15 декабря в эфире радио DFM голоса наших слушателей — принимаем новогодние поздравления на наш автоответчик!

Супергерои и супергероини! Воспользуйтесь своими уникальными способностями — звоните и поздравляйте своих котиков и зайчиков, мамочек и папочек, любимых и важных людей с Новым годом!

Сообщения принимаем на автоответчик DFM — 8-499-579-77-54!

У тебя есть 30 секунд на приятности в адрес своих самых-самых родных и близких!

Лови свой голос в эфире DFM с 15 декабря! Включаем твои поздравления каждый час!

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