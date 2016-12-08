АРХИВ АКЦИЙ

Новогодний автоответчик DFM
С 15 декабря в эфире радио DFM голоса наших слушателей — принимаем новогодние поздравления на наш автоответчик!
Супергерои и супергероини! Воспользуйтесь своими уникальными способностями — звоните и поздравляйте своих котиков и зайчиков, мамочек и папочек, любимых и важных людей с Новым годом!
Сообщения принимаем на автоответчик DFM — 8-499-579-77-54!
У тебя есть 30 секунд на приятности в адрес своих самых-самых родных и близких!
Лови свой голос в эфире DFM с 15 декабря! Включаем твои поздравления каждый час!