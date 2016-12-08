АРХИВ АКЦИЙ

С 14 декабря размещай свое фото у нас на сайте в разделе Акции и напиши, пару слов о себе — какая ты замечательная!
С 19 по 23 декабря мы пригласим к нам в студию самых классных Снегурочек и испытаем на снегуристость! Ну, и конечно, подарим подарки и вместе приблизим наступление Нового 2017 года!
Москва и Московская область, 18+
Участие в акциях DFM не требует никакого денежного взноса. Если тебе обещают приз от DFM при условии оплаты, ты имеешь дело с мошенниками. Будь осторожен!Информация о всех акциях - в эфире и на сайте DFM!
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