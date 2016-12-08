АРХИВ АКЦИЙ

С 14 декабря размещай свое фото у нас на сайте в разделе Акции и напиши, пару слов о себе — какая ты замечательная!

С 19 по 23 декабря мы пригласим к нам в студию самых классных Снегурочек и испытаем на снегуристость! Ну, и конечно, подарим подарки и вместе приблизим наступление Нового 2017 года!



Москва и Московская область, 18+

