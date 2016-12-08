АРХИВ АКЦИЙ

Наряди Ёлку с DFM – выиграй телевизор!
С 19 декабря радио DFM «наряжает» соцсети — за лучшую Ёлку страны отдадим тебе крутой телек!
Твоя любимая предновогодняя забава Ёлка’s Face Control возвращается! 6 год подряд мы наряжаем ёлки по всей России вместе с вами — ярко, красиво и креативно!
Всё просто — наряди ёлку, запили с ней фото, залей снимок в альбом Ёлка’s Face Control 6 в нашей официальной группе ВКонтакте
и собирай лайки! За самую крутую ёлку отдадим крутой телевизор*vk.com/public89493
С 19 по 29 декабря с 12:00 до 13:00
называем в эфире имена финалистов и выбираем Ёлку дня! А автору самой крутой, нарядной и праздничной Ёлки 29 декабря подарим супер-приз — крутой телевизор!
Подробности акции Ёлка’s Face Control 6 читай на нашем сайте!
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*Samsung UE40K6550AU