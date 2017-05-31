АРХИВ АКЦИЙ

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ДРАЙВ in the СИТИ
ДРАЙВ in the СИТИ

Новый вид городского транспорта «Делимобиль» и Dfm дают тебе возможность с новой стороны прочувствовать драйв большого города!

Каршеринг — это тачка на прокат, когда ты платишь только за время её использования и не думаешь о парковке, бензине и страховке — всё это уже включено в стоимость!

Каждый день с 3 по 7 июля дозвонись в утреннее шоу VITAMIN D и выиграй промокоды для пользования каршерингом «Делимобиль» и даже больше!

Скачай приложение «Делимобиль»

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пройди регистрацию и найди секретную тачку, в которой будет главный приз — крутой гироскутер!

Все подробности в эфире!

Сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге.

Категория 18+

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