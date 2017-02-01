instagram @dfmdance

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01.02.2017
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01.02.2017
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01.02.2017
DFM-Ростов готовится к автошоу
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04.07.2016
Радиостанция DFM отпраздновала совершеннолетие л...
28.06.2016
СовершенноЛетний Дискач 90-х DFM: тайминг
22.06.2016
Оксана Почепа (Акула) выступит на Дискаче 90-х D...
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30.01.2017
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30.01.2017
Телефон научили искать наушники
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29.11.2016
Как тренить в холодное время
25.11.2016
Стань человеком 7: готовимся к забегу. Часть 1 —...
18.11.2016
Команда DFM ищет недостающего участника на забег...
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D-ЧАРТ
01.
MATTHEW KOMA
KISSES BACK
02.
MATT NASH
KNOW MY LOVE
03.
DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS
WOULD I LIE TO YOU
Все композиции
ЗОDИАКИ
01.02.2017
Овны
21.03 - 20.04
Действуйте последовательно, шаг за шагом идя к своей цели, и не бросайте всё на полпути!
01.02.2017
Тельцы
21.04 - 21.05
Не берите на себя чересчур много задач и закончите старые проекты, прежде чем браться за новые!
01.02.2017
Близнецы
22.05 - 21.06
Доведите дело до конца, тем более, что день подарит Вам море сил и энергии! Ловите!
01.02.2017
Раки
22.06 - 23.07
Попробуйте себя в чём-нибудь новом!
01.02.2017
Львы
24.07 - 23.08
Чем бы Вы ни занимались, постарайтесь сначала думать о последствиях своих действий!
01.02.2017
Девы
24.08 - 23.09
Ваша обычная сдержанность и покорность судьбе резко меняет направление. Готовьтесь!
01.02.2017
Весы
24.09 - 23.10
Не переусердствуйте в желании донести до окружающих этику и моральные устои. Лучше сконцентрируйтесь на себе и своих обязанностях!
01.02.2017
Скорпионы
24.10 - 22.11
Если у Вас с кем-то натянутые отношения, постарайтесь не усложнять ситуацию: эти люди обязательно сунут Вам палки в колёса при первой же возможности!
01.02.2017
Стрельцы
23.11 - 21.12
Откуда силы?! Сегодня Вы и звезду с неба сможете достать!
01.02.2017
Козероги
22.12 - 20.01
Не бойтесь рисковать! Бойтесь не рисковать и не получить!
01.02.2017
Водолеи
21.01 - 19.02
Не бойтесь рисковать! Бойтесь не рисковать и не получить!
01.02.2017
Рыбы
20.02 - 20.03
Многозадачность – не проблема! Справитесь со всеми задачами! Вперёд!
01.02.2017
Раки
22.06 - 23.07
Попробуйте себя в чём-нибудь новом!
Овны
Тельцы
Близнецы
Раки
Львы
Девы
Весы
Скорпионы
Стрельцы
Козероги
Водолеи
Рыбы
ТЕЛЕКАНАЛ DFM
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ROBIN SCHULZ & DAVID GUETTA & CHEAT CODES – SHED A LIGHT
ТРЕЙЛЕРЫ
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Красавица и чудовище
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