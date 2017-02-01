instagram @dfmdance

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  • 01.
    MATTHEW KOMA
    MATTHEW KOMA KISSES BACK
  • 02.
    MATT NASH
    MATT NASH KNOW MY LOVE
  • 03.
    DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS
    DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS WOULD I LIE TO YOU
Все композиции

ЗОDИАКИ

01.02.2017
Овны 21.03 - 20.04
Действуйте последовательно, шаг за шагом идя к своей цели, и не бросайте всё на полпути!
01.02.2017
Тельцы 21.04 - 21.05
Не берите на себя чересчур много задач и закончите старые проекты, прежде чем браться за новые!
01.02.2017
Близнецы 22.05 - 21.06
Доведите дело до конца, тем более, что день подарит Вам море сил и энергии! Ловите!
01.02.2017
Раки 22.06 - 23.07
Попробуйте себя в чём-нибудь новом!
01.02.2017
Львы 24.07 - 23.08
Чем бы Вы ни занимались, постарайтесь сначала думать о последствиях своих действий!
01.02.2017
Девы 24.08 - 23.09
Ваша обычная сдержанность и покорность судьбе резко меняет направление. Готовьтесь!
01.02.2017
Весы 24.09 - 23.10
Не переусердствуйте в желании донести до окружающих этику и моральные устои. Лучше сконцентрируйтесь на себе и своих обязанностях!
01.02.2017
Скорпионы 24.10 - 22.11
Если у Вас с кем-то натянутые отношения, постарайтесь не усложнять ситуацию: эти люди обязательно сунут Вам палки в колёса при первой же возможности!
01.02.2017
Стрельцы 23.11 - 21.12
Откуда силы?! Сегодня Вы и звезду с неба сможете достать!
01.02.2017
Козероги 22.12 - 20.01
Не бойтесь рисковать! Бойтесь не рисковать и не получить!
01.02.2017
Водолеи 21.01 - 19.02
Не бойтесь рисковать! Бойтесь не рисковать и не получить!
01.02.2017
Рыбы 20.02 - 20.03
Многозадачность – не проблема! Справитесь со всеми задачами! Вперёд!
01.02.2017
Раки 22.06 - 23.07
Попробуйте себя в чём-нибудь новом!
ROBIN SCHULZ & DAVID GUETTA & CHEAT CODES – SHED A LIGHT play
ROBIN SCHULZ & DAVID GUETTA & CHEAT CODES – SHED A LIGHT
Красавица и чудовище play
Красавица и чудовище

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