В эфире
18:00 - 23:59
Тимур Белов
Вы слушаете DFM
Смотреть
Слушать
DFM
О Радиостанции
Команда dfm
Контакты
Сеть
Ивенты DFM
Карта сайта
Артисты
Faq
Реклама
Призы
PRESS
Новости
Ивенты
ЗОDИАКИ
ЭФИР
Музыкальные новинки
Расписание передач
#DFMTV
АКЦИИ
Архив акций
ФОТО-D
СЛУШАТЬ
Слушать онлайн
Прямая трансляция
Подкасты
Слушать через iPhone
Слушать через Android
Слушать через Windows Phone
Приложение для MAC
prev
next
Новости DFM
Ивенты
Навороты
Стань человеком
12.01.2017
Посмотри хоррор «Невеста» вместе с DFM
08.01.2017
Команда DFM поздравляет всех с Новым годом!
08.01.2017
Самые необычные подарки
Все новости
04.07.2016
Радиостанция DFM отпраздновала совершеннолетие л...
28.06.2016
СовершенноЛетний Дискач 90-х DFM: тайминг
22.06.2016
Оксана Почепа (Акула) выступит на Дискаче 90-х D...
Все ивенты
09.01.2017
«Nokia» вернулась на рынок смартфонов
09.01.2017
Новое на выставке «Consumer Electronics Show»
15.12.2016
«Печатающие» ювелирные кольца
Подробнее
29.11.2016
Как тренить в холодное время
25.11.2016
Стань человеком 7: готовимся к забегу. Часть 1 —...
18.11.2016
Команда DFM ищет недостающего участника на забег...
Подробнее
instagram
@dfmdance
D-ЧАРТ
01.
CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE
ROCKABYE (DFM MIX)
02.
SAGI ABITBUL/GUY HALIVA
STANGA
03.
ALISHA PILLAY
MAYDAY
Все композиции
ЗОDИАКИ
09.01.2017
Овны
21.03 - 20.04
Воспользуйтесь уже, наконец, преимуществами командной работы!
09.01.2017
Тельцы
21.04 - 21.05
Постарайтесь не обсуждать начальство и руководителей, даже если они этого заслуживают!
09.01.2017
Близнецы
22.05 - 21.06
День обещает хорошее настроение и повышенную болтливость! Не, ну а чё?!
09.01.2017
Раки
22.06 - 23.07
Вы правы! Отдыхать после отдыха нужно! Звоните друзьям и собирайте после работы очередной сейшн!
09.01.2017
Львы
24.07 - 23.08
Перестаньте уже быть эгоистами! Сколько можно?!
09.01.2017
Девы
24.08 - 23.09
Помните, всё тайное обязательно становится явным!
09.01.2017
Весы
24.09 - 23.10
И так по своей природе прирождённые ораторы, однако будет круче, если пообщаетесь с Близнецами. Они знают много нужных Вам вещей, а у них сегодня по гороскопу повышенная болтливость, помните?)))
09.01.2017
Скорпионы
24.10 - 22.11
Займите позицию наблюдателя! Любые разногласия быстро превратятся в слухи и разлетятся очень далеко.
09.01.2017
Стрельцы
23.11 - 21.12
Если что-то нужно от начальства, сегодня можно запросто попросить!
09.01.2017
Козероги
22.12 - 20.01
Не любой труд приносит удовольствие, понимаю. Но вскоре всё изменится, поверьте!
09.01.2017
Водолеи
21.01 - 19.02
Чем Вы занимались в выходные?! Колдовали что ли?! Люди идут за Вами и внимательно-внимательно слушают!!! Молодцы!
09.01.2017
Рыбы
20.02 - 20.03
Чем Вы занимались в выходные?! Колдовали что ли?! Люди идут за Вами и внимательно-внимательно слушают!!! Молодцы!
09.01.2017
Водолеи
21.01 - 19.02
Чем Вы занимались в выходные?! Колдовали что ли?! Люди идут за Вами и внимательно-внимательно слушают!!! Молодцы!
Овны
Тельцы
Близнецы
Раки
Львы
Девы
Весы
Скорпионы
Стрельцы
Козероги
Водолеи
Рыбы
ТЕЛЕКАНАЛ DFM
play
Kiesza - Dearly Beloved
ТРЕЙЛЕРЫ
play
Звонки
СМОТРИ
НОВИНКИ
previous
THE PARAKIT & ALDEN ...
WHEN I HOLD YOU
next
слушать
ОТЗВУЧАВШИЕ ТРЕКИ
Привет в эфир
Имя:
Пиши сюда:
Введите символы:
Ваше сообщение отправлено
ONLINE СТАНЦИИ
DFM 101,2
DFM Club
DFM Russian Dance
DFM Динамит
DFM Trap
DFM Спокойной ночи, голыши!
DFM Deep
Дискач 90-х
Dfm участвует в рейтинге
онлайн радиостанций
DFM
Faq
Карта сайта
Контакты
Реклама
Сеть
Эфир
Команда dfm
Музыкальные новинки
Расписание передач
Пресс-центр
Ивенты
Новости
Акции
Архив акций
Текущие акции
Бонус
#DfmTv
Опросы
Слушать онлайн
Фото-D
Фото-D
Общение
Блоги
D-флирт
Я на D
©
2000-2017 "
DFM
"
Сделано на
QP7.Framework
Адрес:
123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская д. 12
Тел:
+7 (499) 579-77-09
Факс:
+7 (499) 579-77-07
Техническая поддержка:
rmgsupport@gmail.com
×
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!