instagram @dfmdance

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  • 01.
    ALISHA PILLAY
    ALISHA PILLAY MAYDAY
  • 02.
    DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS
    DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS WOULD I LIE TO YOU
  • 03.
    CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE
    CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE ROCKABYE (DFM MIX)
Все композиции

ЗОDИАКИ

16.01.2017
Овны 21.03 - 20.04
Постарайтесь вспомнить, как Вы работали до Нового года, и начинайте трудиться так же!
16.01.2017
Тельцы 21.04 - 21.05
Прислушайтесь к окружающим! Много нужного узнаете!
16.01.2017
Близнецы 22.05 - 21.06
Сегодня Вы в ударе. Так держать!
16.01.2017
Раки 22.06 - 23.07
Вы прям все в работе! Если иначе не можете, возьмите чуточку дел на дом!
16.01.2017
Львы 24.07 - 23.08
Не перестанете командовать, – наживёте врагов!
16.01.2017
Девы 24.08 - 23.09
Нужно выйти из сумрака! Вас уже начали считать затворниками... Ну-ка развенчайте этот миф!
16.01.2017
Весы 24.09 - 23.10
Прекратите себя вести, как эгоисты! Чуточку понимая, пожалуйста!
16.01.2017
Скорпионы 24.10 - 22.11
Лучше уединиться и ни с кем не общаться. Ваше нервное настроение не должно испортить сегодня никому этот день!
16.01.2017
Стрельцы 23.11 - 21.12
Не идите по головам! По карьерной лестнице можно подниматься и по ступенькам!
16.01.2017
Козероги 22.12 - 20.01
Хорош хвастаться! В конце концов, это просто не прилично!
16.01.2017
Водолеи 21.01 - 19.02
Не вмешивайтесь в дела окружающих. Не портите себе день!
16.01.2017
Рыбы 20.02 - 20.03
Постарайтесь сегодня лечь пораньше! Нужно отдохнуть!
16.01.2017
Скорпионы 24.10 - 22.11
Лучше уединиться и ни с кем не общаться. Ваше нервное настроение не должно испортить сегодня никому этот день!
The Weeknd - Party Monster play
The Weeknd - Party Monster
Манифесто play
Манифесто

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