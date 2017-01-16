instagram @dfmdance

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Тимур Белов
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04.07.2016
Радиостанция DFM отпраздновала совершеннолетие л...
28.06.2016
СовершенноЛетний Дискач 90-х DFM: тайминг
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16.01.2017
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Часы предупредят о болезни
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Стань человеком 7: готовимся к забегу. Часть 1 —...
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Команда DFM ищет недостающего участника на забег...
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D-ЧАРТ
01.
ALISHA PILLAY
MAYDAY
02.
DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS
WOULD I LIE TO YOU
03.
CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE
ROCKABYE (DFM MIX)
Все композиции
ЗОDИАКИ
16.01.2017
Овны
21.03 - 20.04
Постарайтесь вспомнить, как Вы работали до Нового года, и начинайте трудиться так же!
16.01.2017
Тельцы
21.04 - 21.05
Прислушайтесь к окружающим! Много нужного узнаете!
16.01.2017
Близнецы
22.05 - 21.06
Сегодня Вы в ударе. Так держать!
16.01.2017
Раки
22.06 - 23.07
Вы прям все в работе! Если иначе не можете, возьмите чуточку дел на дом!
16.01.2017
Львы
24.07 - 23.08
Не перестанете командовать, – наживёте врагов!
16.01.2017
Девы
24.08 - 23.09
Нужно выйти из сумрака! Вас уже начали считать затворниками... Ну-ка развенчайте этот миф!
16.01.2017
Весы
24.09 - 23.10
Прекратите себя вести, как эгоисты! Чуточку понимая, пожалуйста!
16.01.2017
Скорпионы
24.10 - 22.11
Лучше уединиться и ни с кем не общаться. Ваше нервное настроение не должно испортить сегодня никому этот день!
16.01.2017
Стрельцы
23.11 - 21.12
Не идите по головам! По карьерной лестнице можно подниматься и по ступенькам!
16.01.2017
Козероги
22.12 - 20.01
Хорош хвастаться! В конце концов, это просто не прилично!
16.01.2017
Водолеи
21.01 - 19.02
Не вмешивайтесь в дела окружающих. Не портите себе день!
16.01.2017
Рыбы
20.02 - 20.03
Постарайтесь сегодня лечь пораньше! Нужно отдохнуть!
16.01.2017
Скорпионы
24.10 - 22.11
Лучше уединиться и ни с кем не общаться. Ваше нервное настроение не должно испортить сегодня никому этот день!
Овны
Тельцы
Близнецы
Раки
Львы
Девы
Весы
Скорпионы
Стрельцы
Козероги
Водолеи
Рыбы
ТЕЛЕКАНАЛ DFM
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The Weeknd - Party Monster
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