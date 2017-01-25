instagram @dfmdance

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  • 01.
    DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS
    DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS WOULD I LIE TO YOU
  • 02.
    MATT NASH
    MATT NASH KNOW MY LOVE
  • 03.
    ALISHA PILLAY
    ALISHA PILLAY MAYDAY
Все композиции

ЗОDИАКИ

26.01.2017
Овны 21.03 - 20.04
Сосредоточьтесь на будущем и не озирайтесь в прошлое!
26.01.2017
Тельцы 21.04 - 21.05
Если думаете, что заслуживаете большего, то почему бы не поговорить об этом с начальством?
26.01.2017
Близнецы 22.05 - 21.06
Постарайтесь, чтобы сегодня язык ваш не стал врагом вашим.
26.01.2017
Раки 22.06 - 23.07
Встряхните уже свои личные отношения! Сделайте неожиданный сюрприз второй половинке!
26.01.2017
Львы 24.07 - 23.08
Перестаньте бояться всех и вся и вспомните и ведите себя как лев!
26.01.2017
Девы 24.08 - 23.09
Пора приступать к планированию будущего.
26.01.2017
Весы 24.09 - 23.10
Хватит думать о других! Подумайте о себе и своей карьере.
26.01.2017
Скорпионы 24.10 - 22.11
Помните, слово – не воробей!
26.01.2017
Стрельцы 23.11 - 21.12
Вам сейчас просто необходим глоток свежего воздуха. Может, вечерком на природу?!
26.01.2017
Козероги 22.12 - 20.01
Пора начать бороться со своими страхами и чрезмерной осторожностью во всём!
26.01.2017
Водолеи 21.01 - 19.02
Ваши слова сегодня звучат как-то волшебно, так что если кого-то нужно в чём-то убедить... Ну, Вы поняли!
26.01.2017
Рыбы 20.02 - 20.03
Не откладывайте проблемы на потом! Они имеют свойство копиться!
26.01.2017
Водолеи 21.01 - 19.02
Ваши слова сегодня звучат как-то волшебно, так что если кого-то нужно в чём-то убедить... Ну, Вы поняли!
Hallelujah Money (feat. Benjamin Clementine) - Gorillaz play
Hallelujah Money (feat. Benjamin Clementine) - Gorillaz
Транскиллер play
Транскиллер

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