instagram @dfmdance

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  • 01.
    CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE
    CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE ROCKABYE (DFM MIX)
  • 02.
    SAGI ABITBUL/GUY HALIVA
    SAGI ABITBUL/GUY HALIVA STANGA
  • 03.
    ALISHA PILLAY
    ALISHA PILLAY MAYDAY
Все композиции

ЗОDИАКИ

09.01.2017
Овны 21.03 - 20.04
Воспользуйтесь уже, наконец, преимуществами командной работы!
09.01.2017
Тельцы 21.04 - 21.05
Постарайтесь не обсуждать начальство и руководителей, даже если они этого заслуживают!
09.01.2017
Близнецы 22.05 - 21.06
День обещает хорошее настроение и повышенную болтливость! Не, ну а чё?!
09.01.2017
Раки 22.06 - 23.07
Вы правы! Отдыхать после отдыха нужно! Звоните друзьям и собирайте после работы очередной сейшн!
09.01.2017
Львы 24.07 - 23.08
Перестаньте уже быть эгоистами! Сколько можно?!
09.01.2017
Девы 24.08 - 23.09
Помните, всё тайное обязательно становится явным!
09.01.2017
Весы 24.09 - 23.10
И так по своей природе прирождённые ораторы, однако будет круче, если пообщаетесь с Близнецами. Они знают много нужных Вам вещей, а у них сегодня по гороскопу повышенная болтливость, помните?)))
09.01.2017
Скорпионы 24.10 - 22.11
Займите позицию наблюдателя! Любые разногласия быстро превратятся в слухи и разлетятся очень далеко.
09.01.2017
Стрельцы 23.11 - 21.12
Если что-то нужно от начальства, сегодня можно запросто попросить!
09.01.2017
Козероги 22.12 - 20.01
Не любой труд приносит удовольствие, понимаю. Но вскоре всё изменится, поверьте!
09.01.2017
Водолеи 21.01 - 19.02
Чем Вы занимались в выходные?! Колдовали что ли?! Люди идут за Вами и внимательно-внимательно слушают!!! Молодцы!
09.01.2017
Рыбы 20.02 - 20.03
Чем Вы занимались в выходные?! Колдовали что ли?! Люди идут за Вами и внимательно-внимательно слушают!!! Молодцы!
09.01.2017
Водолеи 21.01 - 19.02
Чем Вы занимались в выходные?! Колдовали что ли?! Люди идут за Вами и внимательно-внимательно слушают!!! Молодцы!
Kiesza - Dearly Beloved play
Kiesza - Dearly Beloved
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