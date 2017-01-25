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25.01.2017
Те100стерон в VITAMIN D на DFM
24.01.2017
Отмечаем Татьянин день!
24.01.2017
«Счастливый билет» на DFM!
Все новости
04.07.2016
Радиостанция DFM отпраздновала совершеннолетие л...
28.06.2016
СовершенноЛетний Дискач 90-х DFM: тайминг
22.06.2016
Оксана Почепа (Акула) выступит на Дискаче 90-х D...
Все ивенты
25.01.2017
Instagram запустил Прямые эфиры
16.01.2017
Складной смартфон – уже не фантастика!
16.01.2017
По дому будет катать говорящее яйцо
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29.11.2016
Как тренить в холодное время
25.11.2016
Стань человеком 7: готовимся к забегу. Часть 1 —...
18.11.2016
Команда DFM ищет недостающего участника на забег...
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instagram
@dfmdance
D-ЧАРТ
01.
DAVID GUETTA/CEDRIC GERVAIS&CHRIS WILLIS
WOULD I LIE TO YOU
02.
MATT NASH
KNOW MY LOVE
03.
ALISHA PILLAY
MAYDAY
Все композиции
ЗОDИАКИ
26.01.2017
Овны
21.03 - 20.04
Сосредоточьтесь на будущем и не озирайтесь в прошлое!
26.01.2017
Тельцы
21.04 - 21.05
Если думаете, что заслуживаете большего, то почему бы не поговорить об этом с начальством?
26.01.2017
Близнецы
22.05 - 21.06
Постарайтесь, чтобы сегодня язык ваш не стал врагом вашим.
26.01.2017
Раки
22.06 - 23.07
Встряхните уже свои личные отношения! Сделайте неожиданный сюрприз второй половинке!
26.01.2017
Львы
24.07 - 23.08
Перестаньте бояться всех и вся и вспомните и ведите себя как лев!
26.01.2017
Девы
24.08 - 23.09
Пора приступать к планированию будущего.
26.01.2017
Весы
24.09 - 23.10
Хватит думать о других! Подумайте о себе и своей карьере.
26.01.2017
Скорпионы
24.10 - 22.11
Помните, слово – не воробей!
26.01.2017
Стрельцы
23.11 - 21.12
Вам сейчас просто необходим глоток свежего воздуха. Может, вечерком на природу?!
26.01.2017
Козероги
22.12 - 20.01
Пора начать бороться со своими страхами и чрезмерной осторожностью во всём!
26.01.2017
Водолеи
21.01 - 19.02
Ваши слова сегодня звучат как-то волшебно, так что если кого-то нужно в чём-то убедить... Ну, Вы поняли!
26.01.2017
Рыбы
20.02 - 20.03
Не откладывайте проблемы на потом! Они имеют свойство копиться!
26.01.2017
Водолеи
21.01 - 19.02
Ваши слова сегодня звучат как-то волшебно, так что если кого-то нужно в чём-то убедить... Ну, Вы поняли!
Овны
Тельцы
Близнецы
Раки
Львы
Девы
Весы
Скорпионы
Стрельцы
Козероги
Водолеи
Рыбы
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Hallelujah Money (feat. Benjamin Clementine) - Gorillaz
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